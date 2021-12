Il nuovissimo OnePlus Nord N20 5G si mostra nella sua prima immagine reale. Purtroppo non si tratta del device vero e proprio, ma di una sua riproduzione ottenuta basandosi sui modelli CAD ufficiali del brand.

Come mostrato sul canale YouTube ufficiale di Fathom Bracelets, possiamo ammirare il device nella sua versione dummy. Si tratta di blocco di alluminio che riproduce fedelmente tutte le forme e le dimensioni dello smartphone.

A giudicare da queste prime immagini, OnePlus Nord N20 5G si allontanerà parecchio dal design del sui predecessore. Il look generale sembra più squadrato, avvicinandosi a quello della serie iPhone 13.

Grazie ai primi leak è possibile scoprire in anteprima il design di OnePlus Nord N20 5G

Il comparto fotografico è caratterizzato da due grandi aree circolari che includono le ottiche posteriori. Al momento non è chiaro se all’interno di queste circonferenze saranno inseriti più sensori. Non mancheranno la porta USB Type-C, la griglia per gli altoparlanti e l’ingresso per il jack da 3.5mm.

La versione dummy di OnePlus Nord N20 5G serve come riferimento per tutti i produttori di accessori che possono avere una base affidabile su cui lavorare. In questo modo, sarà possibile realizzare cover e pellicole che si adattano perfettamente al device.

Inoltre, lo stesso leaker si sta dimostrando particolarmente attivo nell’ultimo periodo. Infatti, dalla collaborazione tra Fathom Bracelets e xleaks7 è emerso il design di Google Pixel 6a con una versione dummy.