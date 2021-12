Il Pixel 6a sarà il nuovo device della famiglia di flagship realizzati da Google. Il produttore di Mountain View purtroppo non ha ancora fornito informazioni ufficiali sull’atteso device, che risulta ancora avvolto dal mistero.

Tuttavia, grazie al lavoro incessante dei leaker, è possibile scoprire in anteprima il design del nuovo smartphone. Grazie a Fathom Bracelets e a xleaks7 è possibile ammirare una versione dummy di Pixel 6a.

Si tratta di un modello realizzato interamente in alluminio che permette di familiarizzare con le forme generali del device. A giudicare da queste prime immagini, le linee ricordano quelle dei due fratelli maggiori Pixel 6 a 6 Pro.

Ecco le prime immagini per il Google Pixel 6a

Non sembrano esserci grandi cambiamenti per la versione low-cost del deivce Google. Il dettaglio più evidente è il comparto fotografico che si estenderà in orizzontale come per gli altri due device. Il device potrà contare su due ottiche e un flash ma al momento non è possibile scendere maggiormente nei dettagli.

La parte inferiore sarà caratterizzata da un profilo lineare con la porta USB Type C e griglie per gli altoparlanti su entrambi i lati. Il display integrerà la fotocamera frontale all’interno di un punch-hole e sarà presente anche un sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo.

Il possibile lancio di Pixel 6a potrebbe avvenire il prossimo anno. Molto probabilmente Google svelerà il device insieme al primo Pixel Watch nel corso dei prossimi mesi. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.