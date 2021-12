Le email di phishing non terminano mai e bisogna sempre prestare attenzione a tutti i messaggi che si ricevono via email. Il nuovo tentativo di truffa questa volta è incentrato su Poste Italiane e su una consegna in corso.

Considerando il periodo Natalizio, molti utenti hanno ordini in sospeso e stanno attendendo la ricezione di un pacco. Ecco quindi che ricevere un messaggio che sembra inviato da Poste Italiane che ha come oggetto “Seleziona il tempo di consegna della spedizione” potrebbe non sembrare troppo strano.

Tuttavia, i truffatori puntano proprio sul fattore sorpresa per indurre gli utenti ad abbassare la guardia. Infatti, la possibilità di pianificare la consegna è un servizio molto utile che risulta comodo per chi ha orari lavorativi da rispettare.

La nuova email di phishing coinvolge Poste Italiane per sembrare più attendibile

Di seguito riportiamo il messaggio ricevuto da un nostro lettore nei giorni scorsi. Abbiamo scelto di riportarlo nella sua interezza senza cambiare una virgola per facilitarne il riconoscimento:

“Ciao!

La tua spedizione è in arrivo!

Scegli a che ora vuoi riceverla:

SELEZIONA QUI

Grazie e buona giornata!

Saluti: Poste Italiane

Pss. Puoi facilmente seguire il viaggio dei pacchi dalle tue pagine

Questa è un’email automatica del nostro assistente robot. Non sa ancora leggere, quindi non rispondergli.“

Il nostro consiglio è quello di leggere attentamente il messaggio e verificare la presenza di errori grammaticali che spesso contraddistinguono le email di phishing. Inoltre, è sempre meglio chiedere aiuto ad un utente più esperto in caso di dubbi per evitare problemi molto più grandi.