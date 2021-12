L’asteroide Nereus è stato scoperto dagli scienziati durante l’anno 1982 e sappiamo che circa ogni 10 anni orbita vicino al nostro pianeta. Durante la giornata di oggi 11 dicembre 2021 questo corpo celeste, definito dalla NASA “potenzialmente pericoloso”, dovrebbe passare piuttosto vicino alla Terra.

L’asteroide Nereus passerà oggi molto vicino al nostro pianeta

L’asteroide denominato Nereus 4660 (oppure 1982 DBnon) passerà vicino al nostro pianeta nel corso di questa giornata. Lo ha confermato la NASA che lo ha inoltre definito “potenzialmente pericoloso”. La sua lunghezza è di circa 300 metri e viaggerà ad una velocità di 14.700 miglia orarie.

In realtà, questo corpo celeste passerà vicino alla Terra ad una distanza di 2,5 milioni di miglia, ovvero a una distanza dieci volte quella che supera la Luna dal nostro pianeta. Per la NASA, anche se potenzialmente pericoloso, non ci sono comunque rischi reali di impatto o collisione.

Per gli scienziati, l’asteroide Nereus è risultato fin da subito molto interessante rispetto a tutti gli altri. Questo è dovuto al fatto che la sua superficie presenta una notevole ricchezza mineraria. Tra le sostanze che potrebbe avere, infatti, ci sono il ferro, il nichel e il cobalto. Si spera in un futuro non troppo lontano di poter effettuare delle missioni spaziali dedicate che permettano di effettuare l’estrazione mineraria.

Vi ricordiamo che il prossimo 17 dicembre dovrebbe avvicinarsi al nostro pianeta anche un altro corpo celeste. Si tratta dell’asteroide conosciuto come 2003 SD220 e, a distinguerlo, saranno le dimensioni. Secondo gli ultimi studi, infatti, le sue dimensioni sono davvero esagerate, ovvero pari a tre volte quelle dell’Empire State Building.