Un-enorme-asteroide-sta-per-avvicinarsi-spaventosamente-alla-Terra

Nel corso dei secoli sono passati molto spesso vicino al nostro pianeta numerosi corpi celesti. In particolare, sembra che a breve passerà molto vicino alla Terra un nuovo asteroide dalle dimensioni davvero enormi. Secondo gli ultimi studi, infatti, le sue dimensioni sarebbero pari a tre volte quelle dell’Empire State Building.

Un nuovo enorme asteroide sta per avvicinarsi alla Terra, ma non sembra pericoloso

In questi anni diversi asteroidi sono passati molto vicini al nostro pianeta e molto spesso abbiamo temuto che potesse avvenire una collisione con questi ultimi. Come già accennato, sembra che nel corso dei prossimi giorni si avvicinerà un nuovo corpo celeste.

Nello specifico, si tratta dell’asteroide 2003 SD220 ed è caratterizzato da delle dimensioni davvero esagerate. Gli studi hanno infatti rivelato che le sue dimensioni sono pari a tre volte quelle dell’Empire State Building. In realtà, si tratta di un corpo celeste che si è già avvicinato in passato alla Terra.

È stato infatti scoperto durante l’anno 2003 (anno in cui è stato classificato come near-Earth object), mentre successivamente nell’anno 2015 e nell’anno 2018 è passato proprio vicino al nostro pianeta. In entrambi i casi, non è comunque risultato un pericolo per noi.

Come già detto, questo corpo celeste è destinato a passare nuovamente nelle nostre vicinanze. La data del l’avvicinamento dovrebbe essere il prossimo 17 dicembre 2021. In questa giornata, infatti, passerà a meno di 5 milioni di chilometri dalla Terra. Anche questa volta, comunque, non dovrebbe rappresentare nessun pericolo. Samuel Courville, un ricercatore della School of Earth and Space Exploration, ha così commentato: “Gli asteroidi sono gli elementi costitutivi di tutto il materiale del sistema solare. Questi sono i resti di ciò che c’era intorno quando si stavano formando i pianeti, quindi studiarli ci permette di capire da dove viene la Terra e ciò che la circonda”.