Il debutto di Spider-Man: Into the Spider-Verse nel 2018 ha catturato l’attenzione dei fan dell’Uomo Ragno e non solo. Il film d’animazione prodotto da Sony Pictures ci ha catapultati sulla Terra-1610, universo parallelo in cui l’arrampicamuri è Miles Morales.

Il successo è stato immediato e sia la critica che il pubblico ha apprezzato l’opera con numerosi riconoscimenti tra cui l’Oscar e il Golden Globe come miglior film d’animazione. Tuttavia, lo Spiderverso ha ancora molte storie da raccontare e quindi eccoci di fronte al nuovo capitolo di quella che si preannuncia una saga ricca di avventure.

Sony ha pubblicato su YouTube il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse. A giudicare dal titolo ufficiale si tratta della prima parte della storia che quindi potrà contare anche su una seconda parte non ancora ufficializzata. Il protagonista sarà ancora una volte Miles Morales che questa volta viaggerà nel multiverso per vivere nuove avventure.

Spider-Man: Across the Spider-Verse punta a ripetere il successo del primo capitolo

Purtroppo, al momento, non si hanno notizie sulla trama di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Stando a quanto è possibile capire dal trailer, Miles Morales unirà le forze con Gwen Stacy per creare un nuovo team di Spider-Personaggi. La minaccia da affrontare sarà ancora più pericolosa di quella del precedente capitolo, anzi la più pericolosa mai affrontata dal gruppo.

La data di debutto per la versione americana è fissata per il 7 ottobre 2022 mentre per l’ufficialità della data italiana bisognerà attendere ancora. In attesa di scoprire la data, gli appassionati di Spider-Man possono consolarsi con il nuovo film in uscita.

Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale il prossimo 15 dicembre, anche se la pellicola sta affrontando alcuni problemi. Nonostante tutto, gli esperti di settore credono che non ci saranno problemi e che le proiezioni non subiranno alcun rinvio.