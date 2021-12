Con l’avvicinarsi del Natale inizia anche la corsa al regalo perfetto per amici e parenti. Tuttavia, non è mai semplice e per questo è nata Enspire, una startup che punta a facilitare e rendere meno stressante la ricerca.

Infatti, per molti, fare regali è un’esperienza stressante in quanto si punta a trovare qualcosa che possa essere utile ed interessante, cercando di non deludere le aspettative. Grazie ad Enspire non sarà più necessario girare tra negozi o guardare tutte le vetrine in attesa dell’ispirazione.

Il progetto della startup si basa su un approccio smart e veloce, possibile grazie al supporto offerto dall’Intelligenza Artificiale. Il team guidato da Mattia Aloisi ha messo a punto un motore di ricerca specializzato nei regali di Natale.

Con Enspire sarà possibile fare regali scelti dall’Intelligenza Artificiale

Gli utenti in difficoltà con la scelta dei regali potranno svolgere un test interattivo per determinare alcuni aspetti fondamentali del destinatario. L’algoritmo permette di analizzare vari parametri come la relazione, l’occasione, gli interessi e la personalità del destinatario del regalo.

Elaborando questi dati sarà possibile ottenere una serie di risultati che saranno assolutamente gradito da chi lo riceverà. Una volta ottenuta la lista, Enspire proporrà anche una serie di siti di e-commerce partner per facilitare la fase di acquisto.

Ovviamente, le capacità di elaborazione della piattaforma possono essere sfruttate per tutte le tipologie di occasione e non solo per i regali di Natale. È possibile scegliere tra regali di compleanno, laurea o semplici pensierini.

Per provare le potenzialità del progetto è possibile collegarsi al sito ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.