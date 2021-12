MIUI 13 sarà presto disponibile, ma Xiaomi non si ferma e decide di aggiornare i suoi dispositivi a MIUI 12.5 Enhanced Edition. La società deve ancora completare l’implementazione della più recente interfaccia utente per alcuni dei dispositivi, e tra questi figurano POCO X3 e X3 Pro, i quali hanno iniziato a ricevere un aggiornamento di sistema.

Verosimilmente, dunque, la serie X3 riceverà MIUI 13 nella prima metà del 2022. Non male, se pensiamo che POCO X3 ha più di un anno e la sua versione Pro ha debuttato all’inizio di questo 2021. Entrambi i device sono stati lanciati con a bordo la MIUI 12, ed ora potranno eseguire Android 11 con interfaccia MIUI Enhanced Edition.

Quando arriva la MIUI 12.5 su Poco X3

Teniamo a ricordare che l’aggiornamento arriverà OTA verrà distribuito a scaglioni, pertanto non tutti potrebbero riceverlo nello stesso momento. Per i più impazienti, ecco di seguito il link per scaricare la ROM completa e procedere all’installazione via manuale:

Aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced Edition per X3 NFC

Aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced Edition per la versione X3 Pro

Infine, piccolo update per MIUI 13. Ormai possiamo dire con certezza che la prossima versione dell’interfaccia del colosso cinese arriverà con la Xiaomi 12. Basara inizialmente su Android 11, verrà aggiornata ad Android 12 nel corso delle settimane successive. X3 e X3 Pro sono nell’elenco degli smartphone che riceveranno MIUI 13, assieme ad altri device del produttore che hanno già ricevuto una versione beta interna: Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Mi 10S e Mi 11 Lite 5G. Otterranno