Xiaomi ha lanciato MIUI 12 nell’aprile dello scorso anno ed ora, dopo oltre un anno, il colosso cinese si sta preparando ad annunciare ufficialmente la sua nuova grande distribuzione Android: MIUI 13.

Ad agosto, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha confermato che la MIUI 13 arriverà come grande aggiornamento alla fine di questo 2021. Forse come regalo di Natale ai fedelissimi dell’azienda. Ed oggi, grazie al noto leaker Abhishek Yadav – attivissimo su Twitter – abbiamo l’elenco dei dispositivi Xiaomi che riceveranno l’update.

Sebbene sia passato più di un anno dal lancio di MIUI 12, a dicembre dello scorso anno Xiaomi ha introdotto MIUI 12.5 come importante incrementale della versione 12. Dunque per MIUI 13 le tempistiche sono in linea con quanto annunciato dal CEO Jun.

Inoltre, é assai probabile che la MIUI 13 venga lanciata a dicembre in occasione della presentazione ufficiale di Xiaomi 12.

MUI 13: le novità del prossimo aggiornamento software

MIUI 13 dovrebbe portare importanti migliorie con sé. I rumor parlano dell’introduzione di widget simili a iOS, toolbox intelligente, un assistente basato sull’intelligenza artificiale per la fotocamera frontale e la MIUI Pure Mode.

Ancora, l’aggiornamento pare introdurrà una gestione delle notifiche personalizzata, l’espansione della RAM virtuale – verrà usata la memoria di archiviazione interna, animazioni più fluide, una migliore gestione della batteria ed un always on display di ultima generazione. In ultimo, ma non per importanza, una migliore gestione della privacy.

Alcuni rumor su reddit sono sicuri anche di una versione personalizzata della MIUI 13 per i dispositivi Redmi. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Xiaomi 12 per conoscere maggiori dettagli sul prossimo grande aggiornamento del colosso cinese.

Xiaomi 12 dovrebbe essere caratterizzato da un sensore primario Samsung ISOCELL GN5 da 50 megapixel. Apparentemente un passo indietro rispetto allo Xiaomi 11, che ha un sensore principale da 108 megapixel; probabilmente però questo sensore implementerà pixel più grandi, in grado di catturare più luce ed offrire scatti di maggior qualità.

Xiaomi 12 dovrebbe portare in dote la tecnologia di ricarica wireless da 100 watt, display 2K curvo con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Il processore sarà uno Snapdragon 898 e, molto probabilmente, la fotocamera frontale adotterà la stessa tecnologia vista su Xiaomi Mi MIX 4, ovvero sotto al display.