Ormai l’evento più importante dell’anno è arrivato anche nel mondo della telefonia. Non bastavano tutte le iniziative che ogni operatore mette in campo per accaparrarsi più clienti possibili! Adesso anche il cosiddetto “venerdì nero” ha preso piede abbassando notevolmente il prezzo di alcune tariffe proposte dai migliori provider. Infatti, proprio grazie al Black Friday di Fastweb abbiamo la possibilità di sottoscrivere due offerte bomba, una di rete fissa e l’altra di rete mobile, davvero incredibili. Ecco i dettagli delle 2 promo.

Fastweb Casa

Iniziamo subito con l’incredibile offerta Fastweb Casa che l’operatore giallo definisce come “rivoluzionaria e a portata di voce“. Già di per sé si tratta di una promo davvero allettante anche da listino, ma l’occasione del Black Friday la sta rendendo ancora più incredibile e golosa.

Infatti, grazie alla promo Black Friday, potrete sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa congelando il prezzo per 12 mesi a soli 25,95 euro al mese. Il ricco bundle rimane invariato e include:

Giga illimitati con la Fibra Ultraveloce di Fastweb;

con la Fibra Ultraveloce di Fastweb; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea completamente gratuita;

della linea completamente gratuita; Internet Box NeXXt con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, integrata.

Mobile Light

L’operazione Black Friday non è finita. Infatti l’operatore giallo ha incluso la sua offerta mobile che solitamente si abbina a quella di rete fissa, rendendola però completamente indipendente e senza il solito vincolo. In pratica scegliendo l’offerta Fastweb Mobile Light, a soli 5,95 euro al mese, il bundle include:

50 Giga di traffico dati con la tecnologia 5G di Fastweb;

di traffico dati con la tecnologia 5G di Fastweb; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; spedizione e contributo della SIM inclusi se si effettua la sottoscrizione dell’offerta solo online.

Insomma, le promozioni possibili sono davvero ricche e incredibili. Vi ricordiamo che l’operatore non ha solo soluzioni per privati. Infatti Fastweb ha tariffe per aziende davvero incredibili e assicurando un notevole risparmio.