Fastweb: con Eni Gas e Luce chi ha Partiva IVA risparmia di brutto

Purtroppo a causa del recente aumento prezzi sono molte le aziende che stanno affrontando gravi difficoltà economiche. Non solo i prezzi di diesel e benzina, ma anche bene primari come cibo, energia elettrica, gas e acqua sono saliti alle stelle! Niente panico, la soluzione per le Partite IVA c'è. Sei un'azienda e vuoi risparmiare? Non perderti la promo di Fastweb Business Light con la Fibra che grazie a Eni Gas e Luce ti fa risparmiare di brutto. Scopriamo insieme i dettagli, ma hai tempo fino a oggi per sottoscrivere l'offerta.