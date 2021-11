Apple ha dato il via ad una battaglia legale con la controversa società informatica NSO Group e la sua società madre.

La causa, che Apple ha dichiarato di aver lanciato per proteggere i propri clienti, vieterebbe alla società israeliana di utilizzare qualsiasi software, servizio o dispositivo Apple per prevenire ulteriori abusi. Apple è l’ultima di una serie di aziende e governi a scontrarsi con NSO. All’inizio di questo mese, i funzionari statunitensi hanno inserito la società in una lista nera. NSO ha anche affrontato azioni legali o critiche da parte di Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc e Cisco Systems Inc.

NSO è presumibilmente coinvolta nell’elusione della sicurezza dei prodotti fabbricati da queste società. Inoltre, nella vendita di tale elusione sotto forma di strumenti di hacking ai governi stranieri. In una dichiarazione, NSO, che afferma di vendere i suoi strumenti solo ai governi e alle forze dell’ordine e di non abusare mai del proprio potere, ha affermato che “migliaia di vite” sono state salvate attraverso l’uso dei suoi strumenti.

Apple: NSO Group sott’accusa, non potranno più utilizzare il software dell’azienda

“I pedofili e i terroristi possono operare liberamente. Noi forniamo ai governi gli strumenti legittimi per combatterli. Il gruppo NSO continuerà a sostenere la verità”, dichiara un portavoce in una dichiarazione. Tuttavia, Apple sostiene che “i cittadini statunitensi siano stati sorvegliati dallo spyware della NSO”. I server non sono stati violati, ma NSO pare li abbia manipolati.

“Anche se Apple sviluppa soluzioni e migliora la sicurezza dei suoi dispositivi, gli imputati aggiornano costantemente i loro malware e exploit per superare gli aggiornamenti di sicurezza”, spiega l’azienda. Per il momento l’unica versione immune a queste vulnerabilità sembra proprio iOS15.