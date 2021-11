Ci sono state voci all’inizio di quest’anno secondo cui Samsung interromperà la sua serie Galaxy Note. Si è discusso sul fatto che la serie sia stata effettivamente interrotta, tuttavia in seguito è stato riferito che Samsung salterà la serie Note nel 2021 e prevede di debuttare con un nuovo modello nel 2022.

Ora, invece, sembra esserci un cambio di rotta ed i piani per una prossima serie di Galay Note sono cambiati. Secondo ET News, Samsung non ha intenzione di rilasciare un nuovo modello di Note nel 2022, secondo le ultime indiscrezioni dalla Corea del Sud. Secondo la fonte, Samsung sta interrompendo la produzione del Galaxy Note 20, il che implica che una volta che i negozi esauriscono le scorte, gli utenti non saranno in grado di ottenere il dispositivo.

Samsung interromperà la serie Galaxy Note

Gli utenti non saranno sorpresi da apprendere quanto dichiarato. Questo perché, secondo i rapporti e i rendering trapelati, Samsung potrebbe incorporare alcune delle caratteristiche e dei design di Note nella serie Galaxy S22, in particolare il Galaxy S22 Ultra, che, secondo i rendering, potrebbe includere uno slot S Pen dedicato simile alla serie Note.

Inoltre, i marchi Samsung per il Galaxy Note non sono stati rinnovati pochi mesi fa, il che implica che potrebbero essere finiti per sempre. I dispositivi pieghevoli di Samsung, come il Galaxy Z Flip, stanno vendendo molto bene, quindi è comprensibile che il team di sviluppo preferisca concentrarsi su questo piuttosto che mettere le mani su una nuova serie di dispositivi.

In ogni caso, non lo sapremo fino al 2022. Nel frattempo, la società è impegnata a risolvere alcuni problemi nell’ultimo aggiornamento di Android per il Galaxy S21.