Samsung Display, la divisione display dell’azienda, ha lanciato un nuovo microsito dedicato alla sua tecnologia OLED. Il nuovo microsito Samsung Display fornisce una piattaforma completa per una varietà di tecnologie leader del settore che aiuterà l’azienda a mantenere la propria posizione di innovatore mondiale.

Dettagli e fotografie delle innovative tecnologie di visualizzazione OLED per smartphone pieghevoli, laptop e altri beni possono essere trovati sulla nuova homepage OLED dedicata. Attraverso video, articoli e recensioni in inglese, coreano e cinese, il sito Web fornisce ampie informazioni sui prodotti OLED di Samsung Display e sulle idee fondamentali.

Samsung continuerà ad espandersi in questo settore

Il microsito OLED dedicato a tutto il mondo conterrà notizie, progressi di prodotto, risorse multimediali, tendenze del settore e fungerà da centro di comunicazione. È la conclusione dell’espansione globale di Samsung Display. I consumatori sono sempre più attratti dagli OLED e Samsung è stata molto attiva in quella categoria, grazie alla recente espansione del mercato OLED e all’uso più ampio della più recente tecnologia di visualizzazione OLED di Samsung Display.

Come risultato della nuova pagina web, le soluzioni OLED di Samsung saranno ampiamente promosse. Mentre si ritaglia uno spazio negli OLED rivoluzionari e che cambiano il settore, Samsung Display continuerà a evidenziare la superiorità degli OLED per i dispositivi di piccole e medie dimensioni. Per commemorare il debutto del nuovo microsito, la divisione Display dell’azienda organizzerà eventi di lancio digitale attraverso i suoi canali di social media.

Al momento, solo pochi device tecnologici utilizzano una soluzione OLED per il display (tra cui gli smartphone); questo perchè il prezzo di questa tecnologia è ancora molto alto e non tutti sono disposti a spendere di più per apprezzare questo salto in avanti. Più di recente, Nintendo ha presentato una nuova versione della Switch con display OLED, chiamato Switch OLED.