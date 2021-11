WindTre anticipa di qualche ora il Black Friday. Le offerte del provider arancione sono sempre molto vantaggiose, specialmente per gli utenti che decidono di modificare il loro piano tariffario. I clienti che passano a WindTre in questa settimane possono sottoscrivere la tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, nuova tariffa che anticipa il Black Friday

La WindTre Go Unlimited Star+ è una delle principali ricaricabili nel mese di Novembre nel campo della telefonia mobile. Rispetto alle iniziative di Iliad, gli abbonati del provider arancione potranno ricevere consumi superiori per internet al netto anche di costi inferiori.

Il pacchetto previsto dalla WindTre Go Unlimited Star+ prevede un ticket con Giga senza limiti per navigare in internet, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 7,99 euro ogni mese.

Gli utenti che decidono di attivare la ricaricabile di WindTre avranno un ulteriore vantaggio. Il provider mette a disposizione degli utenti anche un prezzo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Ciò significa che nei primi sei mesi di contratto il gestore non potrà applicare alcun genere di rimodulazione per costi e soglie di consumo.

In aggiunta al prezzo per il rinnovo mensile, gli abbonati dovranno elargire una piccola quota extra in sede di attivazione dal valore di 10 euro. Fondamentale è inoltre la richiesta di portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Per questa operazione sono necessari sino a tre giorni lavorativi.