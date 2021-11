WhatsApp: tre funzioni molto interessanti e nascoste che vi cambiano tutto

Col passare del tempo sono state tante le funzionalità introdotte da WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che di certo domina il panorama della telefonia mobile in generale.

Ovviamente anche su altre piattaforme è stato poi introdotto l’applicativo, il quale esiste anche sul desktop. Le funzionalità sono pressoché le stesse, con qualche integrazione che arriva grazie ai nuovi aggiornamenti che hanno l’obiettivo di far crescere sempre di più un ecosistema già ben collaudato. Quello che però in tanti non sanno è che WhatsApp è in grado di essere integrata da alcune funzionalità di altissimo livello ottenibili solo con applicazioni di terze parti. Stiamo parlando di soluzioni sicure al 100% e che non forniscono alcun tipo di problema a chi ne fa utilizzo.

WhatsApp: queste funzionalità sono le più interessanti in assoluto, ne sono tre e tutte gratuite

La prima funzione molto interessante è quella che consente di tracciare uno o più utenti, conoscendo non le loro conversazioni ma l’orario di entrata e di uscita dalla chat. L’applicazione si chiama Whats Tracker e permette con una notifica istantanea di informarvi riguardo ai suddetti movimenti in tempo reale con un report a fine giornata.

C’è poi l’applicazione perfetta, ovvero Unseen. Questa consente di leggere i messaggi di WhatsApp fuori dall’applicazione ufficiale in modo da non risultare online e soprattutto senza aggiornare l’ultimo accesso.

Non può puoi passare in osservata all’applicazione che tutti dovrebbero avere per rendere nulla una delle funzionalità di WhatsApp. Stiamo parlando di WAMR, piattaforma che consente di scoprire cosa c’era scritto nei messaggi cancellati appositamente dopo il loro invio in una qualsiasi chat.