Non si può mai essere troppo sicuri e, spesso, dove c’è tanto successo potrebbero nascondersi seri pericoli. È questo il caso di Squid Game che è riuscito a far violenza anche al Robottino Verde. Infatti, questo titolo ha prestato il nome ad app pericolose che hanno invaso milioni di dispositivi Android. L’applicazione in questione sembra innocua, ma al suo interno nasconde un pericoloso malware che è anche famosissimo. Si tratta di Joker che non solo ruba i dati personali della vittima, ma effettua anche chiamate a pagamento in background.

Il Google Play Store è stato invaso da più di 200 app pericolose. Il sistema operativo Android è in allarme e sotto scacco ci sono finiti anche i milioni di utenti che hanno scaricato queste app a tema Squid Game.

Ad aver scoperto il problema e individuato le app pericolose è stato Lukas Stefancko, esperto in virus, malware e trojan e ricercatore presso l’azienda di sicurezza informatica ESET. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha messo in guardia gli utenti da tutte queste potenziali app pericolose che al loro interno nascondo Joker, il pericoloso malware che da diverso tempo bazzica il sistema operativo Android.

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play

Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021