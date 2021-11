Occhi aperti e molta attenzione sono necessari oggigiorno prima di scaricare e installare un’applicazione sul proprio dispositivo. È necessario tenere alto il livello di sicurezza anche quando il download avviene dagli store ufficiali di Android e iOS. Infatti, notizia di pochi giorni, Squid Game continua a fare vittime, ma questa volta a causa di app pericolose. Scopriamo insieme quella che sul Google Play Store sta rovinando molti utenti. Ecco i dettagli.

Purtroppo siamo ancora alle solite. Sebbene Play Protect funzioni a dovere, ci sono alcuni sviluppatori che riescono a intrufolare applicazioni al cui interno nascondono pericolosi malware. È questo il caso di Squid Game Wallpaper, un’app presente nel Play Store di Google e che moltissimi utenti hanno già scaricato e installato sul loro dispositivo.

A scoprire la pericolosità di quest’app è stata la nota software house di sicurezza e sistemi antivirus, ESET. In particolare, Luka Stefanko, ricercatore e dipendente di questa società, ha individuato nell’applicazione sopra citata Joker, un pericoloso e conosciuto malware che infetta qualsiasi dispositivo Android.

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play

Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021