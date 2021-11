Il mese di Novembre, come ogni anno del resto, porta con sé tantissime offerte interessanti, con le quali gli utenti possono risparmiare molto di più del previsto, godendo nel contempo di prodotti di altissima qualità generale. Da MediaWorld è già tempo di Black Friday, arrivano prezzi veramente bassissimi.

Come al solito, anche il corrente volantino vede l’attivazione della campagna in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, oltre alla possibilità di mettere le mani sui medesimi sconti anche sul sito ufficiale dell’azienda. L’unico appunto da riportare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, indipendentemente dal livello di spesa, saranno sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Coloro che vogliono invece ricevere le offerte Amazon gratis sul proprio smartphone, possono iscriversi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

MediaWorld: questi sconti sono impareggiabili

La spesa da MediaWorld è relativamente ridotta anche nel momento in cui il consumatore decide di puntare fortissimo sui top di gamma, ovvero sui dispositivi più richiesti ed in voga dell’ultimo periodo. I modelli che sarà possibile acquistare nel volantino corrente vanno a toccare iPhone 12 Pro, in vendita a 1099 euro, per scendere poi verso Galaxy S21 5G, il cui prezzo si aggira attorno a 669 euro, passando anche per l’ottimo compromesso rappresentato dal Galaxy S20 FE, disponibile a 499 euro.

Gli utenti che ancora non si sentono pronti per spendere cifre così elevate, troveranno soddisfazione nel poter mettere le mani su Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10S, Redmi Note 8, wiko Power U10, Oppo A53s, OnePlus Nord N100 o Galaxy A12.