ho. Mobile è l’operatore telefonico virtuale di Vodafone e, dal suo arrivo nell’anno 2018, ha da sempre cercato di proporre sul mercato offerte dal basso costo e con tanti giga per navigare in internet. Al momento, in particolare, sono disponibili diverse offerte che partono da un costo mensile di 5,99 euro e raggiungono un massimo di 13,99 euro.

ho. Mobile: disponibili offerte molto convenienti con tanti giga per navigare

Come già accennato, al momento il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha reso disponibile un cospicuo catalogo di offerte mobile. Vediamole nel dettaglio.

ho. 5,99

Questa offerta ha un costo di 5,99 euro ed è riscontrata agli utenti che provengono da Fastweb, Iliad, Coopvoce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. In particolare, si avranno a disposizione ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. È previsto un costo di 0,99 euro per l’attivazione e per la SIM.

Offerta Flash ho. 7,99 con 120 GB

Si tratta di un’offerta flash la quale include ben 120 GB di traffico dati al mese ad un costo di soli 7,99 euro. Anche qui sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti. Anche questa promo è attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

ho. 8,99

L’offerta in questione è dedicata a chi proviene da Daily Telecom e Kena Mobile e anche da chi attiverà un nuovo numero. Nello specifico, sono inclusi 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo mensile è di 8,99 euro, mentre il costo della SIM con attivazione è di 9,99 euro.

ho. 13,99

Quest’ultima offerta è dedicata gli utenti provenienti dai maggiori operatori telefonici, come TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Sono inclusi 70 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS senza limiti. È poi previsto un costo per la SIM più l’attivazione di 9,99 euro