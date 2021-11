In casa Vodafone sono in arrivo alcune novità e cambiamenti per quanto riguarda alcune offerte di rete mobile. Tra queste, sarà interessata l’offerta denominata Vodafone Infinito Black Edition, la quale potrà subire rimodulazioni, tra cui sia aumenti che sconti.

Vodafone Infinito Black Edition: in arrivo alcune rimodulazioni

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di apportare alcune modifiche contrattuali per l’offerta di rete mobile denominata Vodafone Infinito Black Edition. In particolare, a partire dal prossimo 20 novembre 2021 l’offerta in questione subirà delle rimodulazioni che potranno includere sia degli aumenti sia degli sconti.

Si tratta di un’offerta ad personam e con prezzo non fisso ma variabile, che parte solitamente da 11,99 euro al mese. In alcuni casi, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha anche deciso di offrire gratuitamente i servizi Chiamami Recall e Segreteria Telefonica. Vi lasciamo qui di seguito alcuni esempi degli SMS inviati da Vodafone.

“Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce. Avrai Giga, minuti e SMS illimitati e dal primo rinnovo successivo al 20/11 pagherai 3 Euro in meno rispetto alla tua offerta attuale.”

“Modifica contrattuale: per continuare ad offrirti servizi di alta qualità e garantirti un’esperienza sempre migliore, stiamo aggiornando le nostre offerte per adeguarle alle nuove esigenze di traffico. Dal primo rinnovo successivo al 20/11 il costo della tua offerta aumenterà di 2,99 euro al mese. Già dal prossimo rinnovo la tua offerta avrà Giga, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi Chiamami e Segreteria telefonica non prevedranno più alcun costo. Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali nè costi di disattivazione fino al 19/11 su […]”