Forza Horizon 5 è stato appena rilasciato, e saranno 53 gli obiettivi sbloccabili al momento del lancio: bisognerà scovare segreti, scattare istantanee di monumenti e approfondire la componente multiplayer online.

Molti dei risultati sono legati ai progressi della campagna, mentre altri ti ricompensano semplicemente per aver interagito con la meccanica per la prima volta (come completare una spedizione, acquistare un’auto o driftare).

Tuttavia, ce ne sono alcuni che richiedono un impegno considerevole. Come scattare una foto del Gran Telescopio nel mezzo di una furiosa tempesta di polvere o acquistare case e ville.

Se non sei a conoscenza di queste sfide opzionali, è improbabile che tu le faccia in modo naturale nel corso di una sessione di gioco di Forza Horizon 5. Il che è un peccato, perché alcuni di loro sono davvero divertenti da provare. Ad esempio, bisogna fare una ricerca ed indagare sulla fotografia del totem dorato di Tlaloc (che si trova nella missione “Spedizione di Tulum”) che ti trasforma sostanzialmente in un cacciatore di tesori in stile Indiana Jones.

Per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua avventura, abbiamo messo insieme un elenco completo degli obiettivi Xbox.

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC dal 9 novembre.

Ecco gli obiettivi completi