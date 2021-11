Vorresti passare a Fastweb Mobile ingolosito dalle sue offerte, ma hai qualche dubbio sulla sua qualità? Ecco cosa pensano gli utenti dell’operatore mobile virtuale per eccellenza. Grazie alla sua longevità ha saputo farsi strada nel mondo della telefonia mobile incrementando i suoi clienti e regalando parecchia soddisfazione a chi si è affidato alla sua rete. Anche i dati dell’ultimo anno parlano chiaro. Scopriamo insieme le recensioni di chi ha provato Fastweb.

Fastweb Mobile: ottimi ricavi nei primi 9 mesi grazie alla qualità delle sue reti 5G e FWA

A dare notizia del successo di Fastweb Mobile dopo i primi nove mesi dell’anno è l’agenzia d’informazione italiana Ansa.it. L’operatore mobile virtuale infatti si è attestato tra i migliori per guadagni e impegno nell’implementare la sua rete. Ecco parte dell’articolo che ne elogia i risultati:

“Fastweb conferma nei primi nove mesi dell’anno anche il proprio primato negli investimenti che si attestano a 439 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente alla transizione della società in operatore OTT infrastrutturato attraverso lo sviluppo di reti fisse e mobili 5G e FWA, di tecnologie e di servizi avanzati per il Cloud e la cybersecurity“.

Un impegno a tutto tondo quello di Fastweb Mobile che lo attesta come MVNO attento e completo in ogni sua offerta e proposta. Questo non solo dal punto di vista tariffario, ma anche formativo e informativo.

Tanta soddisfazione anche negli utenti

A parte le insoddisfazioni dovute al metodo drastico di Fastweb Mobile nell’affrontare i mancati pagamenti delle fatture, la qualità di rete e il servizio clienti dell’operatore soddisfa pienamente i suoi clienti.

Quindi utenti ampiamente soddisfatti grazie alle strategie messe in campo dallo storico MVNO. Infatti le offerte di Fastweb Mobile non solo sono davvero interessanti per prezzo e contenuti, ma anche trasparenti, senza vincoli e quasi mai soggette a rimodulazioni.

Perciò, se state cercando un operatore telefonico di qualità e che vi faccia risparmiare senza brutte sorprese, Fastweb Mobile fa proprio al caso vostro. Infatti si propone con soluzioni per tutte le esigenze e, soprattutto, per tutte le tasche. Ovviamente con il 5G incluso nel prezzo!