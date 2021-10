Continua la battaglia all’ultimo cliente. Gli operatori telefonici sono sempre più agguerriti e pur di non perdere un’opportunità regalano contenuti come se non ci fosse più un domani. È questo il caso di Fastweb che, con le sue promo mobile, sta davvero spopolando. Vuoi un’offerta mobile incredibilmente vantaggiosa con tanti Giga e la connessione 5G in regalo? Allora devi per forza scegliere Fastweb Mobile Maxi! Tanta qualità, un ricco contenuto e un prezzo fantastico.

Fastweb Mobile Maxi: in regalo c’è la connessione 5G

Avete tempo solo fino a domani, domenica 31 ottobre, per approfittare di un fantastico regalo incluso in una delle offerte mobile migliori di sempre. Infatti, grazie alla promozione Fastweb Mobile Maxi non solo avrete tantissimi Giga per navigare senza pensieri, ma, inclusa, anche la velocità in 5G. Niente male vero? Allora vediamo nei dettagli il contenuto di questa magnifica opportunità.

Grazie a Fastweb Mobile Maxi avrete tanto con poco. Infatti il ricco bundle proposto dall’operatore mobile virtuale è incredibile e promette tanta soddisfazione. Ecco cosa include a soli 10,95 euro al mese se ti abboni entro il 31 ottobre 2021:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete mobile nazionale; 150 Giga di traffico dati;

di traffico dati; connessione 5G inclusa, secondo disponibilità di copertura, con attivazione gratuita;

inclusa, secondo disponibilità di copertura, con attivazione gratuita; spedizione e contributo SIM gratuiti se si sottoscrive l’offerta online;

e gratuiti se si sottoscrive l’offerta online; 3 mesi di Discovery+ inclusi.

Insomma, tanto contenuto a un prezzo davvero speciale. I Giga di traffico dati inclusi non presentano alcuna limitazione di banda e garantiscono sia il supporto a ogni attività che la velocità del 5G. Inoltre, grazie alla formula trasparente di Fastweb non ci sono vincoli e nessun costo nascosto.

Se non avete uno smartphone compatibile con la tecnologia 5G, potete abbinarne uno all’offerta Fastweb Mobile Maxi tra quelli disponibili sullo shop online dell’operatore. Non dimenticate che in questo mese grazie alla partnership tra Fastweb e Eni si può sottoscrivere un pacchetto di offerte per rete fissa e Gas e Luce davvero interessante.