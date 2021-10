Questa seconda parte del 2021 ha portato certamente ad una serie di grandi novità in campo televisivo, specialmente per le pay tv a pagamento. Sky, ad esempio, deve rinunciare per la prima volta nella sua storia in Italia ai diritti in esclusiva per la Serie A. La copertura integrale del massimo campionato è garantita solo su DAZN.

Sky: i pacchetti ed i nuovi listini smart

L’assenza della Serie A rappresenta un campanello d’allarme per Sky che, onde evitare di perdere gran parte dei suoi clienti, è stata costretta ad una rimodulazione della sua offerta commerciale. In questa delicata fase di transizione la tv satellitare ha deciso di abbassare i suoi costi con la presenza dei nuovi listini Smart.

I listini Smart sono una grande soluzione sia per i vecchi che per i nuovi clienti che desiderano risparmiare qualcosa ogni mese senza rinunciare alla qualità dei contenuti della tv satellitare. Il ticket Smart ha alla base la disponibilità del decoder Sky Q, sia attraverso la tecnologia del satellitare sia attraverso la tecnologia di rete con Fibra Ottica.

Il pacchetto base di Sky, quello dell’intrattenimento, avrà ora un prezzo pari a 14,90 euro al mese. Molto vantaggioso anche il ticket Sport che comprende grandi esclusive come la Champions League, Formula 1, motomondiale, tennis e basket. Il prezzo in questo caso sarà di 16,90 euro ogni mese.

Sempre i listini Smart di Sky prevedono ora un nuovo costo per il calcio: soltanto 5 euro ogni trenta giorni. Gli utenti, infine, potranno anche scegliere il ticket Cinema disponibile ad un prezzo di 10,90 euro.