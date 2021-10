L’offerta winback WindTre GO 100 Star Plus, composta da 100 GB, minuti e 200 SMS al mese, può essere attivata da alcuni ex clienti WindTre che vengono contattati via SMS dall’operatore.

Chi decide di attivare l’offerta non deve sostenere nessun costo di attivazione. Inoltre, viene mostrato gratuitamente anche il prezzo relativo all’acquisto della SIM.

WindTre GO 100 Star Plus offre nel dettaglio un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G+ al costo di 7,99 euro al mese di credito residuo.

In roaming UE e UK, a causa del limite al traffico dati, sono disponibili 4,4 Giga mensili, tuttavia i minuti e gli SMS inclusi possono essere utilizzati alle stesse condizioni nazionali.

Il servizio di reperibilità che ho cercato per te e l’ascolto gratuito della Segreteria telefonica in Italia e nell’Unione Europea sono entrambi inclusi senza costi aggiuntivi.

Una volta ricevuto il messaggio, è possibile sottoscrivere l’offerta esclusivamente presso i punti vendita aderenti. Non è però escluso che WindTre possa inviare la stessa proposta con scadenze diverse.

Alcune informazioni sul nuovo piano tariffario

Con tutte le nuove SIM WindTre, a partire dal 18 gennaio 2021 è previsto il piano tariffario New Basic, che si rinnova sostanzialmente al costo di 4 euro al mese, ma finché rimane attiva l’offerta principale non viene addebitato alcun importo.

I clienti possono invece attivare volontariamente il servizio SMS di conferma, sostenendo un costo di 29 centesimi di euro per ogni evento di notifica.

Se il cliente invece, termina l’SMS incluso, con WindTre GO 100 Star Plus un prezzo di 29 centesimi di euro per ogni messaggio inviato.

Si precisa, infine, che il traffico voce compreso nell’offerta è illimitato, salvo utilizzi contrari alla buona fede e alla correttezza o per fini diversi dall’uso personale, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.