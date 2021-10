Vodafone lancia una nuova proposta commerciale anche nel settore della tv streaming. Il provider inglese vuole assicurare a tutti i suoi clienti una proposta alternativa alla TIMvision ed al suo pacchetto ricco di consumi che prevede la Serie A e la Champions League, in nome delle due partnership siglate con DAZN e Mediaset.

Vodafone, la proposta streaming per lo sport e il calcio

La risposta di Vodafone non si fa attendere ed arriva grazie ad un forte rilancio per la piattaforma Vodafone TV. Il provider inglese mette a disposizione il suo servizio con contenuti televisivi in esclusiva ai clienti che decidono di attivare in maniera contestuale un piano per la telefonia fissa.

La partnership principale per la Vodafone TV è quella con il servizio NOW Tv. Attraverso il portale streaming di casa Sky, i clienti del gestore inglese avranno la possibilità di guardare ogni settimana tre partite per la Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

Non solo NOW Tv. La tv del gestore telefonico si completa anche con i contenuti a disposizione di Amazon Prime Video. Per il primo anno, inoltre, il servizio streaming di casa Amazon sarà disponibile per tutti i clienti di Vodafone completamente a costo zero.

L’offerta completa per i contenuti streaming di Vodafone prevede una spesa di 15 euro cui si aggiungono poi i costi per la telefonia fissa. Il decoder TV Box con la tecnologia 4K sarà disponibile a canone gratuito.