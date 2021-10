Vodafone prevede una nuova tornata di rimodulazioni dei costi. Il gestore inglese nelle precedenti settimane ha deciso di applicare delle modifiche per alcune tra le sue più popolari iniziative legate alla telefonia mobile. Una delle rimodulazioni riguarda la tariffa dedicata ai nuovi clienti, Special 50 Giga.

Vodafone fa salire i prezzi: 2 euro in più da pagare per questa tariffa

La Special 50 Giga rappresenta una delle ricaricabili più popolari nel listino di Vodafone. Questa ricaricabile è prevista dal gestore inglese per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro provider.

Con l’applicazione dei nuovi listini, la Special 50 Giga arriverà a costare agli utenti 2 euro ogni trenta giorni. Il nuovo costo per gli abbonati è di 9,99 euro, con precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il prezzo è invece salito a 8,99 euro per gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

L’applicazione di questi nuovi costi non garantisce però ulteriori benefici ai clienti. Vodafone infatti ha deciso di confermare per la Special 50 Giga le sue tradizionali soglie di consumo. Gli utenti quindi continueranno ad avere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione di rete.

I nuovi costi della Special 50 Giga sono rivolti solo ed esclusivamente ai vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, c’è invece una sorpresa del tutto inedita. Vodafone infatti a chi attiva una nuova SIM assicura un costo bloccato dei listini nei primi sei mesi. Ciò significa che per tutte le ricaricabili in catalogo, non saranno possibili aumenti di prezzo nel primo semestre.