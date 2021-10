Tutti stanno parlando di crisi tecnologica per Apple. Si tratta di una situazione mai vista prima in tutta la storia della nota azienda. Addirittura si è pronunciata in merito anche la Casa Bianca cercando di evitare il panico, ma allo stesso tempo mettendo in allerta anche i consumatori affezionati al marchio. Comunque resta solo una domanda a cui rispondere: cosa diavolo sta succedendo agli iPhone 13 dell’azienda di Cupertino? Scopriamolo insieme.

Apple: stanno sparendo dalla circolazione gli iPhone 13

Sono tutti preoccupati perché da un po’ di giorni a questa parte su molti scaffali degli Apple Store più famosi stanno sparendo dalla circolazione i nuovissimi iPhone 13. Da poco usciti, l’azienda ha già deciso di ritirarli dal mercato?

Forse molti ci avranno pensato, anche un po’ preoccupati visto che chi li ha acquistati ha speso una bella cifra, mentre altri ancora devono procedere all’acquisto. Ad ogni modo niente di tutto ciò. Gli iPhone 13 di Apple funzionano bene. A parte qualche bug non hanno nessun problema, almeno per ora.

C’è però un altro preoccupante motivo che porterà a vedere sempre meno questo modello in vendita sia sugli scaffali della grande distribuzione e di Apple stessa, e nei noti siti eCommerce.

Anche la Casa Bianca ha avvertito tutti: “Ci saranno cose che le persone non riusciranno ad avere“. Tra queste ha anche menzionato gli iPhone 13. A riportare questa triste notizia su Apple è Bloomberg:

“È probabile che Apple Inc. riduca i suoi obiettivi di produzione di iPhone 13 previsti per il 2021 di ben 10 milioni di unità poiché la prolungata carenza di chip colpisce il suo prodotto di punta, secondo persone con conoscenza della questione. La società si aspettava di produrre 90 milioni di nuovi modelli di iPhone negli ultimi tre mesi dell’anno, ma ora sta dicendo ai partner di produzione che il totale sarà inferiore perché Broadcom Inc. e Texas Instruments Inc. stanno lottando per fornire abbastanza componenti“.