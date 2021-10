Pochi mesi dopo la sua rivelazione al Google I/O 2021, Google ha iniziato a lanciare il suo nuovo telecomando Android TV nell’app Google TV il mese scorso. Ora, la società sta confermando l’intenzione di portare la stessa funzionalità sull’app Google Home su dispositivi Android e iOS.

In un post della community di oggi, Google ha confermato l’intenzione di aggiungere un telecomando per dispositivi Google TV e Android TV all’app Home. Ciò sarebbe inclusa nell’opzione ndll’app Google TV, che attualmetne è disponibile sia su dispositivi Android che iOS. Naturalmente, la società ha già ufficializzato la cosa ma non ha chiarito le tempistiche per quando l’update arriverà sui dispositivi.

Google Home: l’azienda non ha rilasciato una data precisa

È importante sottolineare che questa estensione avvantaggia gli utenti iOS più degli utenti Android. Come annunciato in precedenza, il telecomando Android TV/Google TV all’interno dell’app Google Home supporterà iOS, offrendo ai proprietari di iPhone/iPad la possibilità di controllare dispositivi come Chromecast con Google TV, Nvidia Shield e TV di Sony e TCL con il proprio cellulare dispositivi.

Sfortunatamente, Google non ha stabilito una tempistica per questo lancio su Android o iOS. Abbiamo individuato tracce di questa funzionalità in un recente smontaggio dell’app Google Home per Android, suggerendo che potrebbe arrivare presto. Google ha inoltre confermato a 9to5Google che il telecomando dell’app Home non fungerà solo da scorciatoia per la stessa funzione nell’app Google TV, il che è un’ottima notizia per coloro che si trovano nei paesi in cui l’app Google TV non è supportata.