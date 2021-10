Anche se Apple sta pubblicando pubblicità sulla realizzazione di film con il suo nuovo iPhone13, il principale smartphone coreano Samsung ha annunciato che collaborerà con alcuni dei registi più famosi del mondo per produrre film con i suoi smartphone Galaxy.

Samsung ha svelato una campagna che ha chiamato ‘Filmed #withGalaxy’, e per dare il via, il noto regista Joe Wright uscirà con il film Princess & Peppernose, che è la storia di una principessa in cerca d’amore.

Samsung ha già preso un accordo con un noto regista

Il musical ha utilizzato burattini e coreografie live-action per raccontare una storia unica catturata interamente con uno smartphone Galaxy S21 Ultra 5G. Samsung ha affermato che durante la creazione di Princess & Peppernose, Wright e il suo team hanno sfruttato appieno l‘obiettivo Ultra-Wide da 13 mm del Galaxy S21 Ultra per catturare ogni scena.

‘I miei genitori hanno gestito e fondato il primo teatro di marionette dedicato nel Regno Unito e ho pensato che questa fosse l’occasione perfetta per tornare alle mie radici’, ha detto Wright in una dichiarazione di Samsung. ‘Abbiamo scelto di utilizzare l’obiettivo più ampio, cosa che non avevamo mai fatto prima’, ha detto un direttore della fotografia.

‘Passare ai primi piani con lo stesso obiettivo che abbiamo usato per le inquadrature più ampie ha conferito al film un aspetto e una sensazione molto specifici, una sorta di qualità spettrale e allucinatoria e ci ha riportato ai tempi delle riprese con Super8’.

Stephanie Choi, Head of Marketing per Mobile Communications Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: ‘Con questa serie, vogliamo mostrare alle persone che non hanno davvero bisogno di attrezzature da studio fantasiose o grandi budget per creare film straordinari: tutto ciò di cui hanno bisogno è un po’ di immaginazione e il dispositivo Galaxy in tasca.”