Il noto colosso Apple ha presentato ufficialmente soltanto poche settimane fa i suoi nuovi flagship iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Nonostante questo, sembra che l’azienda non voglia abbandonare lo sviluppo di un nuovo modello di iPhone SE, il cui debutto dovrebbe essere per il prossimo anno.

Apple pronta a presentare il prossimo anno un nuovo modello di iPhone SE?

Nel 2020 Apple presento sul mercato uno smartphone davvero unico e diverso dagli altri, ovvero iPhone SE. Quest’ultimo, a differenza degli altri device dell’azienda, presentava infatti un design piuttosto anacronistico e risalente in sostanza al design degli ultimi iPhone 8, anche se il processore era invece più recente e più potenze.

Nonostante questo riscosse comunque un discreto successo con il pubblico e per questo sembra che l’azienda abbia intenzione di fare presto il bis. Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore dalla testata giapponese Mac Otakara, Apple starebbe infatti progettando l’arrivo del nuovo iPhone SE 3 per il 2022 e non solo. Sempre stando alle dichiarazioni, anche per questo modello è previsto un design piuttosto classico e nostalgico analogo a quello dei precedenti due modelli presentati dall’azienda di Cupertino.

Sulla parte frontale dello smartphone troveremo quindi delle cornici superiori ed inferiori decisamente generose e ci sarà inoltre l’ormai canonico tasto per il Touch ID. Tuttavia, le vere e proprie novità riguarderanno le performance. A bordo del device dovremmo infatti trovare il nuovo processore dell’azienda, ovvero il chip A15 Bionic con integrato anche il modem per la connettività 5G, cioè lo Snapdragon X70.