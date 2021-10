I Pixel 6 e 6 Pro sono forse gli smartphone più attesi del momento. I due device realizzati da Google saranno i primi ad arrivare con Android 12 in maniera nativa, quindi c’è una forte curiosità di conoscerli.

Il loro design è stato più volte anticipato dalla stessa azienda di Mountain View, così come parte della scheda tecnica. Tuttavia, c’era ancora un aspetto sconosciuto che è stato rivelato proprio in queste ore.

Il prezzo dei due smartphone Google non è stato ancora comunicato ufficialmente. Alcuni dirigenti hanno confermato che sarebbe stato alto in quanto i due device si sarebbero posizionati direttamente nella fascia premium del mercato.

Google vuole alzare ulteriormente l’asticella delle performance con Pixel 6 e 6 Pro

Come emerso dal canale YouTube This is Tech Today, i possibili prezzi di Pixel 6 e 6 Pro sono effettivamente alti. Il primo potrebbe debuttare sul mercato a 649 euro mentre il secondo a 899 euro.

Ricordiamo al momento non c’è nulla di ufficiale e che si tratta di indiscrezioni. Google non ha ancora confermato ufficiale del prezzo di lancio ma dovrebbe mancare poco ormai. Nonostante questo, i valori sembrano in linea con quanto emerso in queste settimane a riguardo dei due Pixel 6.

Infatti, il volantino Saturn Germania ha iniziato a pubblicizzare i due dispositivi. Il prezzo di lancio per il Pixel 6 è proprio di 649 euro, come indicato dallo YouTuber. Considerando che la variante Pro avrà caratteristiche diverse dal quella base, la differenza di prezzo comporterà anche un diverso posizionamento sul mercato.

Non resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte di Google ma non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto alle informazioni emerse.