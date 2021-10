Microsoft e Playground Games hanno annunciato il nuovo Forza Horizon 5 nelle scorse settimane. Il titolo di guida si preannuncia come il più vasto gioco di guida free-roaming mai realizzato nella serie ma soprattutto come il più fotorealistico.

Il motore grafico permetterà alle location Messicane di sembrare reali così come le riproduzioni virtuali dei veicoli. Oltre a girare su Xbox Series X/Series S, il titolo arriverà anche su PC. Per godere del massimo dettaglio grafico, gli sviluppatori invitano gli utenti a farsi trovare preaparati, con un PC che si all’altezza.

Ecc quindi che gli sviluppatori hanno indicato i requisiti hardware necessari per far girare Forza Horizon 5. Tuttavia, ci sono alcune particolarità da rispettare e non tutti i PC saranno in grado di eseguire il titolo.

Forza Horizon 5 sarà un titolo dall’alto livello di fotorealismo ma per questa grafica rivoluzionaria servirà un PC potente

I requisiti si articolano in tre fasce: minimi, consigliati e ideali. Ovviamente, salendo di livello e prestazioni, la qualità grafica di Forza Horizon 5 aumenterà notevolmente.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 10 Nov 2019 Update (1909)

CPU: AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 470 o NVIDIA GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

HDD: 110GB

Requisiti Consigliati:

OS: Windows 10 Nov 2019 Update (1909)

CPU: AMD Ryzen 5 1500X o Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 o NVIDIA GTX 1070

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

HDD: 110GB

Requisiti Ideali:

OS: Windows 10 Nov 2019 Update (1909)

CPU: AMD Ryzen 7 3800XT o Intel i7-10700K

GPU: Radeon RX 6800 XT o NVIDIA RTX 3080

VRAM: 16GB

RAM: 16GB

HDD: 110GB SSD

La versione PC di Forza Horizon 5 supporterà anche i principali volanti realizzati da Fanatec, Logitech e Thrustmaster. Le compatibilità assicurate fino ad ora sono: