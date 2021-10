Postepay: il rischio è ancora vivo, la truffa phishing ruba soldi dai conti

Scegliere una Postepay per i propri risparmi risulta una delle soluzioni più azzeccate in assoluto, viste le grandi garanzie che fornisce un’azienda come Poste Italiane. Stiamo parlando infatti di un colosso che mette i propri clienti al primo posto e soprattutto con tanta protezione per quanto riguarda sicurezza e privacy.

Purtroppo non si può nulla di fronte all’inesperienza e spesso proprio quest’ultima frega gli utenti. Ciò accade nel caso dei tentativi di phishing, ovvero dei messaggi che fingono di provenire dalla filiale ma che in realtà mirano solo ad ottenere le credenziali di accesso ai conti. Da diversi giorni infatti un nuovo messaggio starebbe girando sul web.

Postepay: arriva la truffa del mese che inganna gli utenti e li deruba

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :