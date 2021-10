Avere una Postepay al giorno d’oggi significa avere uno strumento molto comodo per gli acquisti del quotidiano. Attraverso la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane, i clienti possono effettuare acquisti sia attraverso i canali online sia attraverso i negozi sul suolo italiano e internazionale. La sicurezza garantita da Poste per la carta è massima, ma certamente non mancano i tentativi di phishing da parte dei malintenzionati della rete.

Postepay, risparmi a rischio con le truffe in rete

I possessori di Postepay devono prestare particolare attenzione a tutte le comunicazioni fasulle ricevute via SMS e via mail spam. I cybercriminali, per attirare l’attenzione del pubblico e dei lettori, spesso inviano comunicazioni dal grande impatto che includono la chiusura unilaterale del conto o anche la finta fatturazione di spese non realmente effettuate.

L’obiettivo dei malintenzionati della rete è quello di indirizzare i lettori a cliccare sugli appositi link che sono in allegato a queste mail. Ovviamente, i clienti Postepay che cadono nella trappola rischiano di condividere i loro dati personali con i cybercriminali. Di pari passo, in alcune circostanze, attraverso questi messaggi gli utenti potrebbero mettere seriamente a rischio i loro risparmi presenti sul conto Postepay.

Distinguere comunicazioni veritiere da comunicazioni fasulle per la Postepay è quindi fondamentale. Un trucco per gli utenti è la verifica del dominio della mail. Laddove il dominio della mail è speculare a quello Poste Italiane, la mail sarà attendibile. Per ricevere assistenza sugli SMS si può invece contattare il call center ufficiale di Poste Italiane.