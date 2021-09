In seguito alle pesanti accuse da parte del Ministro della Difesa della Lituania, il quale ha, senza mezzi termini, consigliato ai cittadini di “sbarazzarsi degli smartphone Xiaomi, in quanto non sicuri“, la stessa azienda ha rilasciato una nota ufficiale in cui commenta dettagliatamente la situazione. Di seguito vi riportiamo le loro dichiarazioni.

Xiaomi è perfettamente a conoscenza del rapporto “Cybersecurity assessment of 5G-enable mobile devices”, appena pubblicato dalla Cybersecurity and Information Authority of Lituania, ed ha preso molto seriamente le illazioni in esso contenute.

Benché l’azienda dissenta profondamente sulla natura di determinati risultati, intende avvalersi di un terzo ente per esaminare i punti sollevati. Si dichiarano assolutamente certi dell’integrità dei propri dispositivi, e delle norme di conformità che regolano il business.

Xiaomi: i punti cardine del rapporto

Nello specifico, Xiaomi vorrebbe far luce su due punti importanti del rapporto.