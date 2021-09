Xiaomi: la Lituania punta il dito contro l'azienda, le accuse non sono affatto leggere

Xiaomi: l’azienda risponde a tono, «Non limitiamo la libertà dei nostri utenti»

Secondo le indagini dell’NSCC, per giunta, il database conterrebbe 449 voci, comprese frasi sensibili al Partito Comunista Cinese riguardanti Tibet, Hong Kong, Taiwan e così via. In realtà, stando alle indagini di XDA, il database ne contiene 2210, tra cui voci relative ad argomenti sessuali, pornografici ma anche ad altre marche di smartphone.

Alle accuse del ministro della Difesa della Lituania, la multinazionale cinese Xiaomi ha mantenuto il tono rispondendo: “I dispositivi Xiaomi non censurano le comunicazioni da o verso i propri utenti. Xiaomi non ha mai limitato e mai limiterà o bloccherà alcun tipo di comportamento personale da parte dei propri utenti. Funzioni come quelle di ricerca, chiamata, navigazione sul web o l’uso di software di comunicazione di terze parti non sono e non saranno mai limitate. Xiaomi rispetta e protegge pienamente i diritti legali di tutti i suoi utenti, ed è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR)”.