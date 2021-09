Sei deluso dal design del Samsung Galaxy S22 Ultra basato sui rendering trapelati? Bene, se vuoi essere tirato su di morale, anche i rendering del Galaxy S22 e S22+ sono arrivati ​​su Internet e hanno un aspetto sostanzialmente migliore rispetto al fratello Ultra.

Le fughe di notizie provengono da 91Mobiles, Zouton e OnLeaks, con quest’ultimo che ha la reputazione di essere perfetto con i suoi rendering. Mostrano che, a differenza del design squadrato del Galaxy S22 Ultra, il Galaxy S22 e S22+ presenteranno un design in gran parte invariato rispetto alle loro controparti S21.

And now, your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS22Plus! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/HGBSAU8psS pic.twitter.com/gizwxHbEEs

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 25, 2021