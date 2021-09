Sony ha affermato di avere ancora molte ‘idee interessanti, eccitanti e fantastiche’ che vuole portare su PS5 attraverso futuri aggiornamenti del firmware. L’SVP di Platform Experience presso Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha discusso del software di sistema della console in una recente intervista pubblicata sul blog ufficiale di PlayStation.

Questo mese, il secondo grande aggiornamento del firmware della PS5 è andato in diretta, introducendo alcune funzionalità molto attese come gli aggiornamenti della memoria interna e il supporto audio 3D per gli altoparlanti TV integrati. Anche dopo questo, dice Nishino, c’è ancora ‘molto’ che la squadra vuole fare.

PlayStation 5: il team di sviluppo lavora a nuove funzionalità

Alcune delle idee per le funzionalità da implementare provengono dal feedback della community che il team ha ricevuto dal lancio della PS5 e Nishino afferma di aver ‘ricevuto un sacco di feedback dalla community attraverso i social network, nonché i media, la famiglia e gli amici.

Gli apprendimenti del team possono anche essere fatti risalire alla PS4, con Nishino che spiega: ‘abbiamo imparato molto attraverso PS4 e continuiamo a imparare come i giocatori usano il sistema e come si comportano i giochi. Sappiamo cosa è più accettato e più popolare; quali funzioni non vengono utilizzate.”

Di conseguenza, avevano ‘un elenco gigantesco di cose prima del lancio di PS5 che volevamo fare’ e anche ora, dice, ci sono ‘idee interessanti, eccitanti e fantastiche nell’elenco’. Nishino non ha rivelato alcun dettaglio quando si tratta dei piani futuri di lui e del suo team, ma tra la loro lista e ciò che la comunità PlayStation chiede, dice ‘c’è molto’. Nishino promette che sta ‘lavorando diligentemente su queste liste e ne usciranno altre in futuro’.