Netflix gratuito è realtà, senza scappatoie di alcun genere anche se al momento si tratta di un esperimento circoscritto. Al momento la società dietro la piattaforma in questione sta provando qualcosa di nuovo. Si tratta di un’offerta completamente gratuita che non richiede neanche di inserire le informazioni di pagamento, cosa che va comunque fatto anche iscrivendosi al periodo di prova attuale.

Questo “abbonamento” permette di avere accesso a un quarto dei contenuti della piattaforma Netflix del paese. Si tratta comunque di moltissimi contenuti tra serie TV, Film e tanto altro. Un aspetto ancora più importante è il fatto che non ci sarà nessuna pubblicità, di solito l’alternativa tipiche di opzioni gratuite di qualcosa a pagamento.

Netflix gratuito: la beta del programma

Al momento questo esperimento sta venendo effettuato soltanto in Kenya e per gli utenti Android. Nel paese gli smartphone sono molto più diffusi rispetto a computer, televisori Smart o altri dispositivi in grado di riprodurre contenuti. La speranza dietro questa prova è di convincere gli utenti a pagare per un abbonamento normale per avere accesso a tutti i contenuti.

C’è da sottolineare che Netflix non è la prima volta che prova qualcosa del genere. Già l’anno scorso aveva dato vita a qualcosa di simile, ma più in piccolo. Si poteva guardare gratis una piccola scelta di film ed i primi episodi di alcune serie originali. In sostanza si tratta di una sorta di demo che vuole appunto convincere le persone ad abbonarsi. La crescita di quest’ultimi negli anni è diminuita e ora si cerca di invertire la tendenza.