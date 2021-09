Covid, USA: il Dr. Anthony Fauci fa i complimenti all'Italia su gestione pandemia

Il noto epidemiologo statunitense Anthony Fauci, Direttamente dalla residenza dell’ambasciatrice d’Italia a Washington sita a Villa Firenze, ha parlato dell’Italia e della sua gestione della pandemia, soprattutto per quanto riguarda la percentuale delle persone che sono riusciti a completare il ciclo vaccinale sopra i 12 anni. Si parla infatti di un 75% contro il 54% degli Stati Uniti.

“L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo“. Queste le parole di Fauci, il quale crede che il bel paese sia un vero esempio per quello che sta accadendo nel mondo.

Covid, Fauci: l’Italia un esempio per tutto il mondo nella gestione della pandemia

“L’Italia è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e dal vostro Paese abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose. Ora siete diventati un esempio per il mondo“. Queste le parole che dunque non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Fauci, che rivesti anche la carica di consigliere medico ufficiale della casa bianca, ci ha tenuto a presenziare all’evento e a parlare della situazione.

Con un tweet, la rappresentanza diplomatica italiana poi ci ha tenuto ad accogliere e a ringraziare il Dottor Fauci:

“Un sincero bentornato a Villa Firenze al Dr. Anthony Fauci dall’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, e grazie per le sue parole di apprezzamento per la gestione della pandemia in Italia“.

Ricordiamo inoltre che l’immunologo, di origini chiaramente italo-americane, aveva ricevuto la più alta onorificenza italiana a Villa Firenze ottenendo il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.