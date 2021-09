Poste Italiane ha finalmente pensato ad una nuova carta Postepay completamente dedicata ai più giovani: la prepagata ricaricabile e biodegradabile per i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni consente di pagare e di ricevere anche la paghetta dai propri genitori. Proprio perché dedicata ai più giovani Poste Italiane ha dotato la carta della possibilità di abilitare il servizio Google Pay direttamente dall’App Ufficiale Postepay per l’abilitazione del pagamento contactless o di servizi accessori online utilizzando solo il proprio smartphone android: basterà avvicinare lo smartphone ad un POS Contactless con schermo acceso oppure con tutte le App che accettano Google Pay.

Poste Italiane ha instaurato anche un sistema di collegamento diretto tra la carta e l’App Postepay, grazie al quale i giovani dai 10 ai 17 anni avranno l’opportunità di accedere a un sistema di pagamenti innovativo, smart e con un occhio anche all’ambiente, dato che la carta è ecosostenibile e biodegradabile senza inquinare l’ambiente. Ma questa nuova Postepay è perfetta anche per la paghetta ai propri figli, una funzione esclusiva attivabile attraverso la funzione di ricarica automatica «a tempo» e «a soglia»: una volta raggiunto uno dei due limiti automaticamente verrà effettuata una ricarica sulla carta.

Ma quali sono le procedure per la sua attivazione? La Postepay Green può essere richiesta da un genitore o da un tutore in qualsiasi Ufficio Postale. Non è necessaria la presenza del minore, è sufficiente che il genitore/tutore effettui la richiesta portando con sé, oltre al proprio documento di identità valido e codice fiscale, anche il documento di identità del minore ed il suo codice fiscale. In questo modo, pagando un costo di attivazione pari a 5€, la carta risulterà attiva e utilizzabile. Qui di seguito potete trovare i vari costi per il prelievo e per i pagamenti (fonte sito ufficiale Poste Italiane):