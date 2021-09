Le nuove offerte di Coop e Ipercoop vi faranno letteralmente impazzire, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni di prezzo, con enormi possibilità di risparmio e di accesso a prodotti di elevata qualità generale.

Spendere poco con Coop e Ipercoop è sicuramente più facile di quanto previsto, la campagna promozionale è attualmente disponibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, con piccoli accenni al sito ufficiale (ma solo in determinati casi). Coloro che avranno la possibilità di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, sempre gratuita al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: gli sconti come non li avevate mai visti

Il prodotto su cui si fonda quasi interamente il volantino Coop e Ipercoop, è il Samsung galaxy A22, un modello appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, con il quale è facilissimo pensare di godere di buone prestazioni generali, al prezzo finale di soli 179 euro (con 70 euro di sconto rispetto ai 249 euro originari).

La scheda tecnica narra di un terminale qualitativamente in linea con le aspettative, non presenta difatti peculiarità o specifiche tali da far perdere la testa, se non per la presenza di una batteria da ben 5000mAh, un componente che rende l’autonomia veramente superiore alla media, con possibilità di godere del prodotto per un periodo temporale decisamente elevato.

Se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale discussa nell’articolo, non dovete fare altro che aprire le pagine sottostanti.