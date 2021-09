Le offerte lanciate da Expert in questi giorni sono veramente assurde, i prezzi sono bassi e spingono gli utenti ad avere la possibilità di risparmiare decisamente più del previsto su ogni singolo acquisto che verrà effettuato nei vari negozi in Italia.

Importante sottolineare che gli stessi sconti sono effettivamente disponibili anche online sul sito ufficiale, ma con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, un appunto da non dimenticare nel momento in cui si decidesse di affidarsi direttamente all’e-commerce. In parallelo, ricordiamo che al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Expert: le offerte vi attendono

Le migliori offerte del volantino Expert attendono gli utenti che vogliono accedere sia ai top di gamma, che ai prodotti appartenenti alla fascia intermedia. Più precisamente gli smartphone più performante tra quelli coinvolti, riguardano Oppo Find X3 Pro, Motorola Edge 20 Pro e anche Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, con prezzi che non vanno oltre i 999 euro (previsti appunto per quest’ultimo modello).

Osservando invece da vicino la fascia più bassa della stessa telefonia mobile, non mancano occasioni da non perdere assolutamente di vista, come ad esempio Motorola Edge 20, Realme C21, Xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o anche Oppo A53s. Tutti sono proposti a prezzi che non superano i 400 euro, e sono distribuiti completamente sbrandizzati.

Questo è quanto vi attende da Expert, una campagna promozionale sicuramente allettante e ricca di occasioni da non perdere.