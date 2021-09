Il grande giorno è arrivato, oggi alle ore 19.00 si terrà l’atteso keynote pianificato da Apple. Il produttore californiano sfrutterà l’evento per mostrare al mondo la nuova famiglia iPhone 13 composta da ben quattro modelli.

I melafonini però non saranno gli unici protagonisti della giornata. Stando a molte indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, durante l’evento saranno lanciati anche tanti altri dispositivi. I più attesi sono certamente gli Apple Watch Series 7, i nuovi smartchwatch dell’azienda caratterizzati da un design rinnovato.

Gli insider ritengono che l’azienda della mela potrebbe mostrare anche una nuova generazione di iPad. I tablet garantiranno una dotazione hardware moderna ad un prezzo contenuto, rendendoli quindi dei device da possedere assolutamente. Infine, ci aspettiamo il lancio delle nuova AirPods dotate di netti miglioramenti alla qualità audio.

Ecco come seguire il keynote Apple dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 13 e di tantissimi altri device della Mela

La conferenza si svolgerà in forma completamente digitale per permettere a tutti di poterla seguire in sicurezza evitando assembramenti. L’appuntamento è fissato per le 19.00 ora italiana e la location sarà Apple Campus, la sede dell’azienda a Cupertino.

Ci aspettiamo tantissimi speaker che si alterneranno sul palco per mostrare le feature e le novità di ogni dispositivo presentato. Per poter seguire l’evento in diretta, gli utenti potranno collegarsi alla pagina ufficiale dedicata.

In alternativa, la diretta sarà trasmessa anche sul canale YouTube ufficiale dell’azienda e sull’applicazione Apple TV disponibile per tutti i device della Mela. Non resta che attendere ancora poco tempo prima di scoprire tutte le novità in arrivo.