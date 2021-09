Mancano poche ore al keynote Apple dedicato alla presentazione della nuova famiglia iPhone 13. I nuovi flaship saranno presentati a breve e gli utenti potranno collegarsi al sito ufficiale del produttore per seguire la conferenza a partire dalle ore 17.00.

Tuttavia, prima di avere tutte le risposte dall’azienda della mela, le ultime indiscrezioni hanno permesso di scoprire gli ultimi dettagli sui nuovi iPhone 13. La famiglia di flagship sarà composta da quattro device, come già accaduto con la precedente generazione.

Sebbene dal punto di vista del design e delle feature generali non ci saranno differenze troppo marcate, certamente le varianti Pro e Pro Max potranno contare su alcune feature inedite.

Apple si sta preparando a lanciare ufficialmente la nuova famiglia iPhone 13

Tutti i device saranno spinti dal SoC A15 Bionic mentre ci saranno varie diagonali di display a seconda del modello di riferimento. Ci aspettiamo novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico con nuove ottiche stabilizzate e più sensibili anche in condizioni difficili.

La personalizzazione giocherà un ruolo cruciale per Apple, tanto che l’azienda di Cupertino ha previsto varie colorazioni. Saranno disponibili i colori Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e PRODUCT (Red) oltre all’Argento, Oro e Bronzo. Una scelta molto ampia che ricalca quella disponibile per i Mac.

Infine, anche a causa della Crisi dei Chip, i prezzi di partenza della famiglia iPhone 13 saranno più alti rispetto alla precedente generazione. La variante mini partirà da 699 dollari, iPhone 13 invece da 799 dollari. Per portarsi a casa la versione Pro serviranno 999 dollari mentre ne serviranno 1099 dollari per il Pro Max. Resta da capire quale sarà il prezzo effettivo in Europa e in Italia considerando anche le tasse.