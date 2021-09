I prezzi da Unieuro sono davvero come non li avete mai visti prima, la nuova campagna promozionale raccoglie alcune delle migliori richieste degli utenti, mettendole a disposizione di tutti, e garantendosi la preferenza di molti di noi.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati sia in negozio che online sul sito ufficiale, con la possibilità di godere anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. I prodotti sono interamente distribuiti nella variante no brand, ed in particolar modo prevedono la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Unieuro: questi sconti sono da non perdere

Le occasioni racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Unieuro spaziano nell’intero mondo della telefonia mobile, abbracciando le varie fasce di prezzo. I top di gamma sono perfettamente rappresentati dall’ottimo Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio best buy, caratterizzato da specifiche incredibili, in vendita finalmente ad una cifra complessivamente ridotta, basteranno 869 euro per il suo acquisto.

Volendo invece virare verso un modello più economico, ma dalle prestazioni ugualmente elevate, ecco arrivare l’Oppo Find X3 Neo, lo smartphone migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, complessivamente acquistabile a soli 659 euro.

Per ultimo raccomandiamo l’acquisto dello Xiaomi Mi 11i, un’alternativa complessivamente economica a cui affidarsi per cercare comunque di raggiungere discrete prestazioni, cercando di spendere meno di 500 euro.

Ogni altra informazione o dettaglio relativi al volantino Unieuro, sono rimandate direttamente nelle pagine che potete visualizzare qui sotto.