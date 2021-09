Un nuovo trailer descrive in dettaglio i piani post-lancio del nuovo Far Cry 6, che includono un mix di aggiornamenti gratuiti che saranno disponibili per tutti i giocatori e DLC Season Pass a pagamento. La tabella di marcia va dal lancio fino a marzo 2022, a partire dalle Insurrezioni settimanali in accesso gratuito.

Verranno rilasciate anche tre missioni crossover senza costi aggiuntivi. Iniziano a dicembre con “Danny and Dani vs Everybody“, che vedrà il protagonista del gioco Dani Rojas collaborare con l’attore Danny Trejos. Un episodio di Rambo chiamato “Rambo: All the Blood” seguirà a febbraio 2022. Infine, un crossover con Stranger Things, “The Vanishing“, concluderà la stagione a marzo 2022.

Sei operazioni speciali completano l’offerta di contenuti gratuiti, portando i giocatori in nuove aree uniche nel mondo di gioco. Le prime due operazioni, Mesozoico e Maceo, saranno disponibili al momento del lancio, con altre quattro che verranno rilasciate in date successive.

Ottima strategia con il Season Pass

L’acquisto di un Season Pass di Far Cry 6 dà ai giocatori l’accesso al resto della roadmap post-lancio che include tre episodi DLC e una copia di Far Cry 3: Blood Dragon. Le tre versioni DLC porteranno i giocatori nella mente dei cattivi dei precedenti giochi della serie, a partire da Vaas Montenegro a novembre, seguito da Pagan Min a gennaio 2022 e Joseph Seed a marzo 2022.

Gli episodi possono essere giocati da soli o in co-op con un amico, anche se non non possiedono personalmente il Season Pass. Il Season Pass di Far Cry 6 è incluso nelle edizioni Gold, Ultimate e Collector del gioco, ma può anche essere acquistato separatamente.

Nel complesso, i piani post-lancio di Far Cry 6 sembrano trovare un equilibrio abbastanza decente tra contenuti gratuiti e a pagamento e sembra che i giocatori avranno molto per tenerli occupati molto tempo dopo aver liberato Yara.

Fortunatamente, Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e PC.