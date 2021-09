Coop e Ipercoop riservano agli utenti sorprese incredibili, la nuova campagna promozionale promette a tutti i consumatori la possibilità di accedere ad un lunghissimo elenco di promozioni, tra cui anche smartphone di fascia alta, o meglio definiti top di gamma.

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, grazie all’ampia disponibilità del volantino sul territorio nazionale. Gli acquisti possono essere completati non solo in negozio, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Ricevete le offerte Amazon, ed i migliori codici sconto sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti più in voga

La campagna promozionale attivata in questi giorni da Coop e Ipercoop vuole superare tutte le proposte delle dirette concorrenti, sebbene comunque sia principalmente rivolta verso la fascia bassa della telefonia mobile. Il prodotto su cui si basa è l’ottimo Xiaomi redmi 9C, una valida alternativa per tutti gli utenti che vogliono spendere poco più di 100 euro, ricordiamo infatti che è in vendita a 115 euro, e vogliono godere di discrete prestazioni generali.

La caratteristica principe del modello corrente è rappresentata dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, che garantisce la possibilità di accedere ad una autonomia superiore alla media, quasi unica nel proprio genere.

Il dispositivo è commercializzato con alle spalle la propria garanzia legale dalla durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree, in aggiunta al suo essere completamente sbrandizzato, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore dello smartphone stesso.